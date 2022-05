A seguito delle segnalazioni dei cittadini giunte al posto di Polizia di via Turri in merito alla presenza di alcune persone dedite presumibilmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata di ieri sono stati disposti ulteriori specifici servizi interforze nelle vie adiacenti la zona della Stazione Storica di Reggio Emilia (viale IV Novembre, via Turri, piazzale Marconi e via Chiesi) e nelle vie del cosiddetto quadrilatero.

Nell’ambito di questi, personale del Posto di Polizia di via Turri ha identificato un soggetto, di nazionalità straniera, nei pressi di piazzale Marconi. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, si è mostrato non collaborativo alla richiesta di fornire le proprie generalità. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale che ha dato esito positivo: rinvenuti infatti cinque involucri termosaldati di sostanza verosimilmente stupefacente tipo eroina. Accompagnato presso gli uffici della locale Questura per gli accertamenti del caso, lo straniero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nell’ambito della stessa giornata, i controlli sono stati diretti nelle vie del quadrilatero, dove personale del Reparto Prevenzione Crimine – Emilia Romagna Occidentale ha identificato 40 soggetti ed effettuato controlli agli avventori presso 3 esercizi pubblici ubicati in via Roma. I controlli perseguiranno anche nelle prossime giornate.