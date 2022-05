Cielo coperto con precipitazioni moderate diffuse e persistenti, più consistenti sul settore centro-occidentale della regione. Attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio, con residue precipitazioni in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 14 e 16 gradi; massime in sensibile diminuzione comprese tra 16 e 18 gradi. Venti deboli-moderati orientali, con rinforzi sulla costa e i rilievi. Mare mosso.

(Atrpae)