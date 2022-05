L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che domani, venerdì 6 maggio, verrà effettuato il primo intervento per rimuovere le api dagli alveari posti nell’intercapedine della parete esterna del Sesto Piano. In base all’esito del primo intervento, ne verranno programmati altri in caso di necessità nei giorni successivi.

A partire da domani mattina verso le 6,30 e per tutta la giornata, sarà interdetto il passaggio sotto il cavedio dell’atrio centrale. I cittadini entreranno comunque dall’ingresso 1 e seguiranno percorsi alternativi per recarsi ai piani. Per questo motivo lo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha sede proprio nell’area interdetta al piano terra, sarà chiuso al pubblico e aperto in modalità smart ai seguenti contatti: telefono 059.422.2333 dalle 8.30-13.30 e-mail poliurp@aou.mo.it.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ricorda che gli alveari si trovano nelle intercapedini delle pareti nel cavedio che sormonta l’atrio centrale, in una zona di difficile accesso. Per questo motivo l’intervento è molto complesso e verrà realizzato tramite una gru con cestello, che consentirà l’accesso agli addetti alla rimozione.

L’intervento è stato pensato per minimizzare i rischi per gli utenti e il personale.