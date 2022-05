Si concludono a Maranello gli incontri di quartiere: un appuntamento consolidato che vede il sindaco e gli assessori confrontarsi con i residenti del capoluogo e delle località, occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la comunità e per lo sviluppo del territorio e opportunità di dialogo tra gli amministratori e i cittadini. L’ultimo incontro è previsto venerdì 6 maggio alle 20.30 a Bell’Italia presso la sede dell’Associazione Yawp (via Grizzaga 107).



