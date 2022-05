Anche l’arte rende omaggio, e non da adesso, a Gilles Villeneuve. Dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1982, in poi sono stati decine infatti gli artisti di tutto il mondo che hanno sentito l’impulso ed il desiderio di dedicare una propria opera al ‘canadese volante’ sulla sua Ferrari.

Sabato 7 maggio alle ore 16 è prevista alla Biblioteca Mabic di Maranello l’inaugurazione della mostra “La mia arte per Gilles”, nell’ambito dell’evento “Omaggio a Gilles Villeneuve, icona senza tempo”.

In mostra ci saranno quadri e sculture, ceramiche e bronzi, opere di varie dimensioni e realizzate con tecniche diverse, ma tutte dedicate a Gilles: prima e dopo la gara, dentro la sua autovettura in corsa e fuori in posizione di riposo, la figura de ‘l’aviatore’ rappresentato dalle diverse sensibilità.

Questi gli artisti che esporranno le loro creazioni, molti dei quali ben noti agli appassionati di Formula Uno: Alessandro Rasponi, Nando Busati, Walter Corsini, Andrea Del Pesco, Gennaro Graziano, Jean Grison (albo), Sandra Malagoli, Roberto Pelillo, Andrea Polcri, Antonio Sassi, Andrea Tesini, Gianantonio Torresin, Renzo Jarno Vandi. Con un ringraziamento ai collezionisti Eriano Baracchi e Claudio Oriella per la concessione di opere di loro proprietà.

La mostra è poi arricchita dall’intero ciclo di manifesti della collezione privata di Lauro Malavolti, lo chef dei motori, già patron di quel tempio del motorismo modenese che era il ristorante Da Lauro: una lunga serie di pezzi da collezione che raccolgono l’intera produzione di poster prodotti per le vittorie di Villeneuve nei Gran Premi.

Tra le altre opere, proveniente da una collezione privata, ricordiamo la piastrella oro su nero del maranellese Nando Busati, scomparso proprio lo scorso gennaio.

Per i visitatori sarà disponibile un apposito giornale di mostra con notizie e informazioni su artisti ed opere esposte.

La mostra sarà aperta dal 7 maggio al 19 giugno con ingresso libero nei seguenti giorni e orari: lunedì 14.30-19, da martedì a venerdì 9-19, sabato 9-13 e 14.30-19.

L’incontro con Mario Donnini, giornalista di Autosprint in programma sabato 7 maggio, alle 17 al Mabic di Maranello, per motivi personali dell’autore, è stato rinviato a sabato 31 maggio, stesso luogo e stesso orario. L’appuntamento riguarda la presentazione del volume “Gilles Villeneuve. Immagini di una vita / A life in pictures” e prevede, oltre alla presenza di Mario Donnini, la partecipazione dell’editore Stefano Nada, protagonista di livello europeo dell’editoria di settore.