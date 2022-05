Erano diverse centinaia stamattina i funzionari, delegati, attivisti sindacali della Cgil di Modena che hanno risposto all’appello del segretario generale Daniele Dieci e della segreteria confederale, per dire NO all’aggressione fascista contro la sede sindacale di piazza Cittadella.

Una ferma risposta democratica all’aggressione vigliacca del gruppo “No Vax” ViVi che ha preso di mira stanotte la sede sindacale, imbrattandola con frasi deliranti.

A portare la loro solidarietà stamattina davanti alla sede Cgil erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Modena, il sindaco di Spilamberto, rappresentanti del Comune di Vignola e di Formigine.

E’ giunta la solidarietà di numerosi lavoratori e delegati di aziende, tra le altre, Cmb, Coop Alleanza, Cir, Finpro, Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Maserati Auto, Cna, Neutron, Marazzi, Motovario, Ferrari Auto, Panini, Terminali Italia, Tim regionale, Poste regionale, Rossi Motoriduttori (che domani farà anche un’ora di sciopero). Altre manifestazioni di solidarietà e condanna del vile gesto, stanno arrivando in queste e nelle prossime ore da parte dei lavoratori delle aziende di Modena e provincia.

Solidarietà anche da Cisl Emilia Centrale, Uil Modena e Reggio Emilia, dai partiti, Pd, Articolo 1, Rifondazione Comunista, e da Ucman, Comune di Fiorano, Direzione Cassa Edile e Affini e da numerose associazioni quali Legacoop, Arci, Anpi, associazione studentesca Udu, Federconsumatori, Auser, Sunia e dalle leghe dello Spi di Modena che esprimono sdegno, riprovazione e solidarietà per il vile attacco alla sede della Camera del lavoro. Giunta in queste ore anche la solidarietà della Cgil Emilia Romagna, Cgil Reggio Emilia, Cgil e Spi Cgil Bologna, dal sindacato di polizia Silp per la Cgil e dalle Rsu della Provincia di Modena, Rsu Comune di Formigine, Rsu del Comune di Sassuolo, Rsu del Comune di Castelnuovo Rangone e dalla Croce Blu di Modena.