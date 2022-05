Un appuntamento culturale che apre le danze al Maggio dei libri, torna dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’edizione primaverile della rassegna organizzata dagli Editori del territorio di Modena e Provincia.

I visitatori potranno passeggiare, dalle nove del mattino alle sette di sera, tra gli stand degli espositori, sfogliare le centinaia di volumi esposti sulle bancarelle, conoscere di persona gli editori, avanzare proposte editoriali e incontrare gli autori nel corso delle presentazioni di libri.

Occasioni ghiotte per scoprire una realtà culturale spesso sconosciuta al grande pubblico e per avvicinarsi a una produzione editoriale ricchissima di libri di qualità, per una volta riuniti tutti insieme e a portata di mano in una grande “libreria all’aperto”.

Gli argomenti trattati dalle case editrici locali spaziano in un ventaglio amplissimo di proposte: dalla storia locale alla gastronomia, dalla poesia ai romanzi, dai volumi fotografici ai libri per bambini e ragazzi, dalle guide del territorio ai saggi.