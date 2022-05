Domenica 8 maggio a Fiorano Modenese sono in programma due iniziative dedicate alla cura della salute.

Alle ore 15.00 ritrovo in piazza Ciro Menotti per ‘CamminaADMO’, piacevole camminata di 5 km in compagnia dei volontari dell’associazione. Al rientro sarà possibile ascoltare alcune testimonianze, presso lo stand allestito per l’occasione con gadget per sostenere ADMO. Dalle 16 alle 18 sarà anche presente un sanitario ADMO, per colloquio e iscrizione al Registro italiano donatori midollo osseo, per chi fosse interessato. Per informazioni Chiara 3336959350 e Isabella 3926119862.

Sempre domenica 8 maggio, alle ore 15.30, presso Cà Tassi nella Riserva naturale delle Salse di Nirano è possibile partecipare a ‘Riserva di gusto: la farmacia nell’orto’. Con l’aiuto e l’esperienza del Gruppo Ecologico Fioranese sarà possibile imparare ad usare frutta e verdura per produrre efficaci rimedi naturali, contro piccoli malanni.

L’attività è gratuita e a numero chiuso. È necessario prenotarsi compilando il form online sul sito Fiorano Turismo o sulla pagina fb della Riserva e attendere conferma di disponibilità.