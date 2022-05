Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione reggiana del Club Alpino Italiano, la seconda più importante in Emilia-Romagna, con 2469 soci alla fine del 2021 e con una base sociale in costante aumento negli ultimi anni.

Il nuovo consiglio sezionale del Cai è ora composto da Miria Bellotti, Giuseppe Cavalchi, Ivana Cigarini, Alberto Fangareggi, Giovanni Fiori, Gian Paolo Montermini, Alice Olivi, Pietro Pioppi, Carlo Possa, Stefano Ovi, Enzo Zannoni. Bellotti, Cigarini, Fiori e Olivi sono neo eletti. Nel nuovo consiglio è significativa anche la presenza di soci delle Sottosezioni del Cai. Il Collegio dei sindaci è composto da Giuliano Canovi, presidente, Alessandra Cattani e Paolo Fontana, tutti neo eletti.

Il nuovo Consiglio del Cai, si è riunito il 3 maggio e ha eletto come nuovo presidente per il prossimo triennio Stefano Ovi, che subentra a Carlo Possa. Vicepresidente è stato riconfermato Gian Paolo Montermini.

Stefano Ovi, ingegnere, ha ricoperto incarichi dirigenziali di alto livello in importanti aziende emiliane. E’ stato anche presidente del Comito per il restauro della Torre di San Prospero. E’ consigliere del Cai dal 2016. Appassionato di escursionismo e scialpinismo, è attivo nella Gruppo manutenzione sentieri. Aviatore esperto, è molto conosciuto per le sue bellissime immagini delle montagne viste dall’alto. Si interessa con competenza di meteorologia: a lui sono affidate le lezioni su questa importante materia nei tanti corsi di alpinismo ed escursionismo organizzati dal Cai.

Il vicepresidente Gian Paolo Montermini è istruttore della Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Bismantova”, ma è anche esperto escursionista e cicloescursionista.