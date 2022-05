Incendio di una roulotte la scorsa notte verso le 2:00 all’interno di un cortile privato a Mirandola in via Guidalina. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, che avevano già coinvolto completamente il caravan, alle vicine abitazioni e alla vegetazione. Il mezzo è andato completamente distrutto. Non ci sono stati feriti. Le cause che hanno scatenato l’incendio sono da accertare.



