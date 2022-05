Tra i 1.900 navigator italiani ce ne sono anche alcuni operativi a Reggio Emilia, tra città e provincia. Il loro contratto, prima scaduto ad aprile dello scorso anno, poi prorogato sino a dicembre, era con un rapporto di collaborazione a tempo determinato. Ora arriva una ricontrattualizzazione di alcuni mesi per queste figure, su base nazionale, grazie al Dl aiuti.

“La bozza del Dl aiuti consentirà dal 23 maggio al 23 settembre di continuare a lavorare ai cosiddetti navigator – spiega Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale -. Ricordo che a loro compete di aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Sono figure centrali per l’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi ai Centri per l’Impiego. In Emilia-Romagna ne sono presenti 147, relativamente pochi, 17, quelli nella nostra provincia”, almeno dagli ultimi dati noti.

“Fu un errore – osserva Papaleo – collegare un ammortizzatore sociale come il reddito di cittadinanza alle politiche attive del lavoro. Con questa misura, la vera novità, è che i navigator potranno essere utilizzati anche per le misure connesse all’attuazione del programma nazionale di politica del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). Infatti, le convenzioni tra Regioni e Anpal servizi potranno prevedere il loro impiego per le attività in favore dei beneficiari del programma Gol, anche se non percettori del Reddito di cittadinanza. Inoltre, se la Regione Emilia-Romagna volesse avvalersi delle attività di assistenza tecnica dei navigator anche dopo il periodo di questi due mesi, potranno comunicarlo al Ministero del lavoro entro il 23 giugno. Riteniamo opportuno che nei concorsi regionali sia inserita una riserva in loro favore”.