4.306 nuovi casi Covid oggi (4/5) in regione, quasi 4.200 i guariti ma ci sono altri ventisette decessi

Calano i ricoveri nei reparti Covid (-38), in lieve aumento in terapia intensiva (+2). 21.406 tamponi effettuati. Il 97,5% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni