Torna in grande stile il Maggio Fioranese, organizzato, come da quasi vent’anni a questa parte, dal Comitato ‘Fiorano in Festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e diventa ‘Sempre Maggio Fioranese’, allungando la sua programmazione anche a giugno e luglio 2022.

Nei due anni pandemici, la rassegna di appuntamenti culturali e di divertimento amata dai fioranesi è slittata ai mesi estivi con eventi ridimensionati a causa dei protocolli anti-contagio. Sono stati anni complicati, ma, nonostante le difficoltà, Amministrazione comunale e Comitato si sono prodigati perché i cittadini potessero trovare opportunità culturali diverse, interessanti e gratuite.

“I tempi cambiano, anche il Maggio Fioranese cambia, ma rimane Sempre Maggio Fioranese, per offrire a tutta la comunità tante occasioni di divertimento e socializzazione, dopo gli anni della pandemia. Due prime nazionali, tre eventi per la Motor Valley Fest e un concerto internazionale, come tutti gli altri eventi gratuiti, saranno i fiori all’occhiello di questo ‘Maggio’ 2022”, ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del programma, il presidente del Comitato ‘Fiorano in Festa’, Sergio Romagnoli.

Erano presenti anche gli altri membri del Comitato che da vent’anni lavora in modo gratuito per organizzare la rassegna, Gian Carla Moscattini del Centro culturale di Via Vittorio Veneto, Ilda Golashi di Cna e Emanuele Costetti di Confesercenti, oltre a Romagnoli anche in rappresentanza di Lapam, che il sindaco Francesco Tosi ha ringraziato per la loro dedizione e attività volontaria, nonostante le difficoltà, in favore della comunità fioranese, che ha permesso di realizzare anche quest’anno un programma di eventi molto interessante.

“Il ‘Sempre maggio Fioranese’ 2022, non solo coprirà più mesi, ma si svolgerà anche in diversi luoghi della comunità, per coinvolgere il più possibile i cittadini, con iniziative per tutti, originali e per tutti i gusti” – ha evidenziato Morena Silingardi, assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese – A maggio saranno tante le iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, che vedranno impegnato il teatro Astoria tutto il mese. Abbiamo scelto il teatro invece della piazza perché l’andamento meteo degli ultimi anni non è stato particolarmente favorevole”.

Un ‘Sempre Maggio Fioranese’ quindi non solo in piazza almeno fino a fine maggio, ma da vivere in teatro o in altri luoghi.

La partenza ufficiale sarà giovedì 5 maggio, alle ore 21.00, con il concerto dedicato ai ‘Cavalli di battaglia’ il meglio dell’operetta e della musica di tutti i tempi, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto.

Non mancheranno poi gli incontri culturali, come quello del 15 maggio all’Astoria, con la psicologa Ameya Gabriella Canovi, che presenterà in prima nazionale il libro “Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva”, così come i mercati dedicati ad artigianato, prodotti tipici ed ingegno in via Vittorio Veneto, nelle domeniche del 15 e 29 maggio e l’atteso mercato Versilia – Forte dei marmi del 22 maggio.

A fine maggio verrà montato, come lo scorso anno, il palco in piazza Ciro Menotti per ospitare le grandi iniziative estive, tra cui il concerto degli Xsm, composto da ex Simple Minds, il 17 giugno e il grande cabaret del comico Max Angioni, in collaborazione con il Circolo Nuraghe, il 25 giugno, oltre che le attese serate di ‘Andam a Vegg’ (il 26 maggio e il 27 giugno, con la 40° puntata).

Altri spettacoli musicali e di danza sono poi previsti tra maggio e giugno, come il tributo a Lucio Dalla e quello a Caterina Caselli. Spazio anche ai giovani talenti locali sul palco il 19 giugno.

Tornerà ‘Fiorano Park’ nel fresco del Parco XXV Aprile, tra fine giugno e luglio, con quattro appuntamenti animati dalle scuole di ballo latino-americano.

Ci saranno anche due fine settimana dedicati allo street food: ‘Agorà, la Grecia in piazza’ dal 30 giugno al 3 luglio e ‘100% Puglia’ con i gazebo a forma di trullo, dal 8 al 10 luglio.

Quest’anno il ‘Sempre Maggio Fioranese’ sarà anche al Castello di Spezzano con gli appuntamenti musicali gratuiti di ‘Note di notte’ nella corte, tutti i martedì dal 12 al 9 agosto e anche sabato 10 e domenica 11 settembre, che propongono grandi musicisti e generi diversi. In particolare martedì 9 agosto sarà presente il dottor Piedante Piccioni, ispiratore della fiction ‘DOC – Nelle tue mani’, dedicato al ‘suono della cura’.

Infine, per festeggiare 50° anniversario della pista di Fiorano, il ‘Comitato ‘Fiorano in Festa’ ha organizzato una tre giorni di eventi dedicati ai motorie alla passione per la Ferrari, inseriti nella rassegna Motor Valley Fest, a partire da venerdì 27 maggio.

Alle ore 21, in piazza Ciro Menotti, l’incontro ‘1972-2022 Fiorano e la sua pista: nozze d’oro con il sogno’, con il giornalista Leo Turrini che intervista Luca Cordero di Montezemolo e Mauro Forghieri; saranno presenti anche diversi ex meccanici Ferarri. Sabato 28 maggio nel pomeriggio e domenica 29 maggio tutto il giorno, in piazza Salvo d’Acquisto, il ‘Gran Premio con auto a pedali Emilia Romagna’ fa tappa a Fiorano Modenese per divertenti gare dedicate a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Conclude gli eventi Motor Valley, lo spettacolo, in anteprima nazionale, di Matteo Manfredini dedicato all’Emilia, terra di motori, con l’attore Enrico Salimbeni, protagonista di tanti film di Pupi Avati e fiction televisive, domenica 29 maggio, al teatro Astoria.