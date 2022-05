Questa sera 3 maggio, dalle ore 23, fino alle 5 di domani 4 maggio, a causa della rottura della dorsale idrica del diametro di 300 mm in via della Canalina a Reggio Emilia, verranno effettuati interventi urgenti di riparazione. Si potranno avare cali di pressione nelle zone di Coviolo, Casale di Rivalta, Canali e interruzioni d’acqua su Via della Canalina da Via G. Belli fino a Via L. Albanesi. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.