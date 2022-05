Raddoppia l’omaggio di Carpi a Franco Battiato, nel primo anniversario della morte: il Comune ha deciso di replicare il concerto straordinario del 18 maggio con Alice, Camisasca e Guaitoli, poiché il teatro è esaurito da giorni ma continuano le richieste di biglietti. Grazie alla disponibilità degli artisti, la seconda data è stata fissata l’indomani, giovedì 19 maggio, sempre nel Teatro cittadino.

L’appuntamento, intitolato “Un giorno lungo un anno – Concerto per Franco Battiato”, è stato ideato da Carlo Guaitoli, direttore artistico del Comunale, e organizzato insieme a “International Music & Arts”. Ne saranno protagonisti alcuni tra i più stretti amici e collaboratori dell’artista siciliano: si esibiranno Alice, arrivata al grande successo nei primi anni ’80 vincendo il Festival di Sanremo con “Per Elisa”, una delle numerose canzoni scritte insieme a Battiato e da lui prodotte; e Juri Camisasca, quasi un fratello acquisito, che con lui ha condiviso momenti importanti della sua vita artistica e spirituale. A dirigere il concerto, che vedrà in scena anche l’orchestra dei “Solisti Filarmonici Italiani”, sarà lo stesso Maestro Guaitoli, stretto collaboratore di Battiato dai primi anni ’90, in una serata impreziosita da videoproiezioni e letture curate da Francesco Messina, anche lui fraterno amico di lunga data del musicista scomparso, per il quale ideò le copertine dei dischi più famosi. Tali presenze rendono lo spettacolo un unicum rispetto al tour “Alice canta Battiato”.

I biglietti per la nuova data di “Un giorno lungo un anno“ saranno acquistabili presso “InCarpi” (Torre dell’Uccelliera di Palazzo Pio, piazza dei Martiri 58; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. 059649255, da martedì a domenica ore 10-17:30) e sul sito Vivaticket da domani, mercoledì 4 maggio. Obbligo di mascherina FFP2.

Informazioni su https://teatrocomunale.carpidiem.it