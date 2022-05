Nell’ambito di ‘Arriva il Giro!’, programma di iniziative in vista dell’arrivo dell’11^ Tappa del Giro d’Italia 2022 prevista a Reggio Emilia il prossimo 18 maggio, giovedì 5 maggio, alle ore 17 in Sala del Tricolore è in programma l’incontro con Sonny Colbrelli, campione italiano ed europeo di ciclismo. È possibile partecipare all’incontro su prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo fondazione.sport@comune.re.it.

Venerdì 6 maggio, alle ore 20.30 al Teatro della Cavallerizza (viale Allegri 8/a) va in scena lo spettacolo ‘W la fuga’ con la Banda Osiris e Alessandro D’Alessandro. Racconti di Massimo Cirri (Caterpillar, Radio 2) e Marco Pastonesi. Iniziativa gratuita su prenotazione

Sabato 7 maggio, a Palazzo Dossetti, nella sede dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, (viale Allegri 9) dalle ore 17 è visitabile l’inaugurazione della mostra fotografica di Alessandro Trovati ‘Il mio Giro’ , alla presenza dell’autore. La mostra sarà visitabile dal 7 al 28 maggio.