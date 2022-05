Alle ore 2:00 del 1 maggio, presso la Centrale Operativa della Questura di Reggio Emilia è giunta segnalazione della presenza di almeno 4 giovani intenti ad armeggiare nei pressi del vano di accesso di una attività commerciale reggiana. Sul posto sono stati inviati tre equipaggi della Squadra Volante che hanno circondato l’area bloccando tutte le vie di fuga. Gli Agenti hanno notato quattro ragazzi scappare in direzione del sottopasso di viale Ramazzini, quindi in direzione Piazzale Europa. Due di loro sono stati raggiunti all’interno del cortile di una abitazione privata e bloccati, non senza difficoltà.

Uno di essi, infatti, ha tentato ripetutamente di divincolarsi dagli agenti strattonandoli e cercando di attingerli con calci. Contenuto il primo e bloccato anche il secondo, entrambi sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per gli approfondimenti necessari. Si è quindi proceduto nei confronti del giovane esagitato alla denuncia a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo, che è stato trovato in possesso di 45.97 gr. di sostanza stupefacente tipo hashish, è stato deferito in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Quest’ultimo è risultato anche colpito da un provvedimento di Ordine di Carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria nel 2021 e per il quale deve espiare oltre 1 anno e 3 mesi di carcerazione per il reato di rapina aggravata in concorso, reato commesso nel novembre del 2021 e per il quale è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Le ricerche per rintracciare gli altri due ragazzi sfuggiti al controllo, sono proseguite per tutta la notte senza esito.