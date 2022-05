Si trovava in Piazzale Lancieri d’Aosta del capoluogo reggiano quando, complice probabilmente l’uso smodato di bevande alcoliche, ha incominciato a brandeggiare minacciosamente un cutter della lunghezza di oltre 20 cm. La condotta ha allarmato i presenti che hanno segnalato l’accaduto al 112 dei carabinieri del comando Provinciale reggiano, il quale ha inviato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia. I militari hanno rintracciato l‘esagitato ancora in possesso del cutter.

Per questi motivi, nel primo pomeriggio di ieri, con l’accusa di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica il presunto responsabile di tale illecita condotta, identificato in un 54enne abitante in città. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato il cutter che possedeva. L’origine dei fatti ieri poco dopo le 14.30 quando i carabinieri sono intervenuti in piazzale Lancieri d’Aosta, nei pressi del capolinea del servizio pubblico di trasporto urbano, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione, stava brandeggiando un cutter di lunghezza complessiva di cm. 22, minacciando i presenti. L’uomo, bloccato e disarmato, è stato condotto in caserma e denunciato.