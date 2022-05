Nuvolosità stratiforme in aumento sulle pianure nel corso della giornata con addensamenti più consistenti invece in area appenninica dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio più probabili durante le ore centrali della giornata. Temperature senza variazioni di rilievo; minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 19 e 23 gradi. Venti deboli variabili in giornata tendenti a disporsi da sud-ovest sulle aree appenniniche dalla sera. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)