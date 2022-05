Il PID Parma – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Parma, insieme a Unioncamere Emilia-Romagna e in collaborazione con il competence center nazionale Bi-Rex, organizza un evento di approfondimento sull’innovazione digitale e sostenibile, con focus sui servizi e sui contributi per le imprese. Chiuderanno l’incontro le testimonianze aziendali sull’adozione di soluzioni digitali per migliorare la competitività e per rendere i propri modelli produttivi più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto ambientale ed ecologico, insieme allo spazio per le domande dei partecipanti. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività della rete EEN – Enterprise Europe Network.

Bi-Rex è uno degli 8 competence center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano Industria 4.0, con focus sui Big Data e sulla manifattura avanzata. È un consorzio pubblico-privato che raccoglie in partenariato 57 soggetti tra Università, centri di ricerca e imprese, nato per assistere le aziende – in particolare le PMI – nei loro percorsi di innovazione digitale e sostenibile, attraverso l’emissione di bandi di finanziamento e servizi di orientamento, formazione e consulenza.

Incontro di presentazione di BI-REX, uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0.

BI-REX intende essere un supporto strategico e operativo per le imprese orientate alla digitalizzazione dei processi industriali nell’ottica dell’Industria 4.0: dalla progettazione alla produzione, dalla R&D alla Supply Chain, dalla sicurezza alla Blockchain.

Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 e con sede a Bologna, riunisce in partenariato 58 player tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese di eccellenza e ha un focus specializzato sul tema Big Data. BI-REX è l’unico Competence Center a guida industriale.

Svolge attività di orientamento, formazione e consulenza alle imprese su tematiche Industria 4.0 nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) grazie alle tecnologie Industria 4.0 della propria Linea Pilota che si suddivide in 4 diverse aree: Additive Manufacturing, Big Data e IoT, Robotica, Finitura & Metrologia. Facilita lo scambio di “best practices” ed il Trasferimento Tecnologico.

Il programma del seminario, che si terrà sulla piattaforma ZOOM, è disponibile sul sito della Camera di commercio di Parma all’indirizzo https://www.pr.camcom.it/news-eventi/bx_4m, e prevede, dopo i saluti di benvenuto di Isabella Benecchi – digital coordinator e dirigente della Camera, i seguenti interventi: “Il supporto del sistema camerale per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale”, Laura Bertella- Enterprise Europe Network Unioncamere Emilia-Romagna; “I servizi per le imprese del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio”, ufficio PID della Camera di commercio di Parma; “Digitalizzazione e sostenibilità ambientale: la fotografia scattata dai PID”, Antonio Romeo – Responsabile coordinamento nazionale PID- Dintec; “Il Competence Center Bi-Rex e la Linea Pilota 4.0: infrastrutture e competenze per lo sviluppo aziendale”, Danilo Mascolo – Bi-Rex; “I servizi di orientamento, formazione e consulenza di Bi-Rex”, Massimo Pulvirenti -Bi-Rex; “Digitale per la sostenibilità – casi d’uso Bi-Rex”, Francesco Meoni – Bi-Rex; “Esperienze e testimonianze aziendali”: ATOS – Il Digitale per un mondo sostenibile; GTS – HPC-Based navigation in Marine Litter hunting by Drone-e-Bots; beMax – Dallo scarto alla e-mobility; Modis– Blochchain per la tracciatura delle emissioni.

Per informazioni: ufficio PID Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Parma, Tel 0521 210247-203, email: pid@pr.camcom.it – www.pr.camcom.it