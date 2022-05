L’8 maggio Vezzano si “vestirà” a festa per celebrare, dopo due anni di stop forzato, il grande ritorno della Festa dell’asparago selvatico. Una manifestazione, quella vezzanese, che ha un protagonista assoluto: il delizioso germoglio che cresce nei boschi e che è estremamente versatile in cucina.

Intorno ad esso sono stati organizzati eventi che spaziano dalla cultura allo sport, passando per buna tavola, l’ambiente e la valorizzazione della tradizione.

La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, coinvolge numerose associazioni vezzanesi e soggetti privati, sia del territorio che esterni. La ripartenza di domenica vedrà la presenza di tante novità, rese possibili anche grazie al contributo di Coldiretti Reggio Emilia, Tazzari Federico Restauro Edile, Gelateria K2 e Magia Verde di Fabbris Giordano.

L’inaugurazione della XV° edizione della manifestazione avrà luogo in piazza della Libertà alle ore 10.