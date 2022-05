Poesia, racconti e favole al centro di tre rassegne letterarie curate dalla Biblioteca comunale di Campogalliano “Edmondo Berselli” in collaborazione con l’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg. Gli appuntamenti sono stati presentati in anteprima venerdì 22 aprile in occasione dell’inaugurazione dei rinnovati locali bibliotecari.

Ha preso già avvio la rassegna di poesia in lingua italiana e dialettale “Incontri diVersi” che ospita alcuni dei più interessanti poeti locali e nazionali, tra cui Federico Morando (a Campogalliano sabato 21 maggio) vincitore lo scorso anno del Premio Nazionale di Poesia Comune di Campogalliano; il premio ha permesso al giovane autore piemontese di pubblicare la silloge “La conta del sale” per la casa editrice Capire edizioni, all’interno della collana diretta dal poeta Davide Rondoni. Il prossimo incontro, in ordine di programmazione, sarà venerdì 6 maggio, alle 20.30, e vedrà la partecipazione di Tino Casolari con il suo nuovo libro di poesie dialettali “Tèera da bèegh”.

Il secondo appuntamento letterario rientra nella più ampia manifestazione della Festa del Racconto che annualmente coinvolge i quattro comuni dell’Unione delle Terre d’Argine. In questo ambito, si terrà a Campogalliano, giovedì 9 giugno, alle 21, presso l’Oratorio San Rocco in piazza Castello, una lettura di alcuni brani tratti dall’Ulisse di James Joyce, grazie alla voce dell’autrice Marinella Manicardi.

“Racconti a cielo aperto” è invece un mini ciclo di narrazioni per adulti e bambini in programma mercoledì 15, 22 e 29 giugno. Tra i protagonisti il narratore Simone Maretti con una lettura del racconto “Il piccolo sarto e il cappellaio” di Georges Simenon.

Per informazioni sulle singole iniziative è possibile contattare la Biblioteca comunale all’indirizzo mail biblioteca@comune.campogalliano.mo.it o telefonando al numero 059526176.