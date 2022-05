Un weekend dedicato ai camminatori, sui meravigliosi percorsi scandianesi, e alle mille eccellenze del territorio.

E’ ricchissimo il programma scandianese della Walk Marathon, evento organizzato dal Comune di Scandiano in collaborazione con la Tricolore Sport Marathon e che arriva quest’anno alla seconda edizione dopo un debutto – lo scorso anno – da circa mille partecipanti.

“Tre giorni ricchissimi di eventi, con la collaborazione e la partecipazione di tutti – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti – per cui dobbiamo ringraziare anzitutto la Tricolore Sport Marathon e tutto l’associazionismo, sportivo e non solo, scandianese. Un evento che non sarebbe stato possibile senza il supporto del nostro volontariato e senza l’adesione convinta dei nostri commercianti che credono, come noi, tantissimo all’animazione del territorio”.

“Saranno tre giorni per camminatori di ogni età e di ogni possibilità, con i quali vogliamo promuovere gli stili di vita sani e il nostro bellissimo territorio. Rispetto all’anno scorso, primo anno, il programma è ancora più ricco, per tutte le gambe, per tutti i palati” ha aggiunto l’assessore allo sport Nearco Corti.

Il clou domenica 8 maggio. Tanti i percorsi possibili lungo il territorio collinare scandianese (e non solo) per camminatori di tutte le età e di ogni allenamento. Dai 42 km classici agli 8 facili per famiglie.

Dalle 8 del mattino a fine pomeriggio Scandiano sarà quindi pacificamente invasa da migliaia di camminatori lungo tutto il territorio, vestito a festa per l’occasione. Sui percorsi di camminata saranno infatti visitabili il Santuario Madonna della Neve di Fellegara e il Castello della Torriclla a Ventoso, oltre naturalmente ai monumenti cittadini.

Le iscrizioni sono già partite dal vivo nei negozi accreditati e online dal sito della Tricolore Sport Marathon o a eventi@tricoloresportmarathon.it. Qui sono reperibili anche tutte le informazioni sulla parte sportiva dell’evento.

Ci saranno visite guidate alla città, su prenotazione (alle 12, 14, 15.30 e 17), mentre viale della Rocca sarà la sede di partenze e arrivi e ospiterà stand di associazioni sportive e gastronomici, oltre agli sponsor e alla scacchiera gigante gestita dal circolo degli Scacchi.

IL VENERDI’

Il weekend però sarà ricchissimo anche prima dell’evento domenicale.

Si parte venerdì infatti con la camminata letteraria dalle 18.30 alle 21. Ribattezzata Book Marathon, si tratta di una camminata tra sentieri e parole organizzata dalla Biblioteca Salvemini di Scandiano, in collaborazione col CAI.

Alle 18.30 la partenza dalla biblioteca Salvemini per un percorso che si snoda tra Ventoso e dintorni e tante letture suggestive.

Prenotazioni a eventi@tricoloresportmarathon.it

IL SABATO

Ricchissimo il programma del sabato. Dalle 15 presso le stand accoglienza sarà possibile effettuare iscrizioni per la camminata di domenica, sarà inoltre possibile provare varie tecniche di diverse discipline di cammino con istruttori Uisp specializzati, dalle 15.30 in Rocca appuntamento con “CAMMINARE FA BENE AL CUORE” Patologie cardiache e cammino: sogno o realtà? A cura dell’AUSL di Reggio Emilia e del dott. Gianni Zobbi.

Dalle 16 “QUATTRO CHIACCHIERE SUL CAMMINO” esperienze e testimonianze su come il cammino impatti sulla vita delle persone e la migliori.

Dalle 18 “IL PROGETTO DELLE METROPOLITANE URBANE” un’opportunità per le città e le comunità a cura dell’ingegner Luciano Rizzi. Infine dalle 19 in Rocca la cena a base di specialità reggiane (tortelli, gnocco fritto, tigelle, salumi…) con accompagnamento musicale del duo acustico Hard Bros.

Visite alla città, acetaie e caseificio su prenotazione a eventi@tricoloresportmarathon.it

SPERGOLAB

Quest’anno ad arricchire ancora di più un palinsesto eccezionale la concomitanza con Spergolab. Il 6 e 7 maggio, infatti, torna l’iniziativa realizzata in collaborazione con le attività economiche scandianesi e la compagnia della Spergola per valorizzare un prodotto di eccellenza del territorio come la Spergola.

“Abbinare Spergolab alla Walk Marathon va nella direzione di trovare nuovi canali di promozione delle nostre eccellenze e di coinvolgere i nostri esercenti in un evento che si annuncia partecipato anche da moltissimi non scandianesi” ha spiegato l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani.

Venerdì 6 in piazza I Maggio, dalle ore 17.30 alle 22.00, sarà presente Il barman Vanni Folloni con il suo cocktail Boiardo a base di spergola, a cui sarà abbinato un Dj set e food a cura di Proloco

In centro storico, installazioni luminose a tema spergola, il contest vetrine con le vetrine più belle vinceranno bottiglie di spergola offerta dalle cantine della Compagnia della spergola, nei pubblici esercizi saranno poi proposti dalle 17.30 menù promozionali, cocktail ed aperitivi a base di Spergola.

Sabato 7 maggio appuntamento dalle 9 alle 22 con il mercatino artigianale nel centro storico ed esposizione auto degli autosaloni di Scandiano in Piazza Spallanzani ad aggiungersi, a partire dalle 17, ai menù promozionali, cocktail ed aperitivi a base di Spergola e alle degustazioni gratuite a cura delle cantine della compagnia della spergola.

Nella serata di sabato molti negozi aderenti saranno aperti e la Pro Loco rinnoverà l’appuntamento con cocktail a base di Spergola in piazza Primo Maggio.