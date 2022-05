Il 1 maggio ha visto questa mattina il concentramento a Sassuolo già dalle ore 9.30 in piazza Garibaldi dove si è tenuto anche il concerto della banda cittadina. Presenti i sindaci di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Dal palco espressa grande preoccupazione per la congiuntura che sta attraversando il Distretto e grande attenzione a quelle che sono le tematiche del lavoro e diritti connessi.

Durante la festa in piazza sono stati distribuiti garofani e coccarde.

Nel pomeriggio pedalata storica “Sassuolo al tempo della crisi” per le vie della città, partenza (ore 16) e rientro (ore 18.30) al circolo Arci “Alete Pagliani” (via Monchio, 1). Le tappe previste sono il parco viale XX Settembre, il Municipio (via Fenuzzi), l’ex Marca Corona (via Cavallotti), l’ex Ballarini (via Nievo), la Marazzi.