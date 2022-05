I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio in una stanza di un appartamento Acer a Scandiano. L’incendio ha interessato, in minima parte, anche il colmo del tetto. Le cause sono in via di accertamento. Nessun ferito. Sul posto la polizia locale Tresinaro Secchia.



