Questa mattina visita al cantiere FORSU di Gavassa da parte dei Sindaci del territorio reggiano. Ad accogliere gli amministratori, Gianni Vittorio Armani AD di Iren, Moris Ferretti Vice Presidente di Iren e Eugenio Bertolini, AD di Iren Ambiente. Presenti tra gli altri il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi e il sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e il Direttore di ATERSIR Vito Belladonna.

Durante il sopralluogo, i sindaci e i rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di visitare il cantiere dei lavori, ormai completati per oltre il 50%, e di condividere le prossime tappe che porteranno all’entrata in funzione dell’impianto entro l’anno. Presentate anche le iniziative che prevedono l’apertura del cantiere a visite da parte dei cittadini e degli studenti: la prima è in programma per domenica 8 maggio.

L’impianto di biodigestione FORSU di Gavassa fa parte dei progetti strategici del Gruppo Iren nonché del Piano Industriale @2030, che ha tra i suoi pilastri la transizione ecologica, prevede 2,5 miliardi di euro di investimenti nell’energia per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, solare ed eolico ed altri 2,5 miliardi di euro di investimenti nell’Ambiente con un importante sviluppo delle filiere, tra cui la capacità di trattamento e riciclo dei rifiuti.