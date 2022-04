Domani, sabato 30 aprile a partire dalle 15,30, verrà recuperato l’evento inizialmente previsto in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero 2021.

L’Associazione Orti e Bonsai Parco Albero d’Oro organizza, in collaborazione con le lettrici di Librarsi, un’iniziativa per tutti i bambini e coloro che vorranno ascoltare le Storie sugli Alberi e la Natura proposte dall’Associazione Librarsi.

Le letture si terranno all’interno del suggestivo Giardino Giapponese (ingresso da Via Pirandello e Via Giordano).

Per l’ingresso è necessario essere in possesso di Green Pass (dai 12 anni in su, e salvo esenzioni previste per legge). La prenotazione è obbligatoria, scrivendo su WhatsApp al n. 339 4592888.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.