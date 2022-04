Con 630 preferenze il progetto della Città metropolitana “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana bolognese” ha vinto il Premio URBANISTICA 2022, nella sezione Rigenerazione ambientale, economica e sociale assegnato dalla rivista URBANISTICA ed INU, Istituto Nazionale di Urbanistica.

Le preferenze sono state espresse online dagli iscritti al sito www.urbanpromo.it

Il progetto “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana bolognese” raggruppa i tre investimenti finanziati nell’ambito del PinQua per circa 45 milioni di euro, sviluppati sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27 interventi, tra pianura e Appennino.

Gli interventi sono legati da una strategia unitaria metropolitana costruita attorno a una definizione ampia dei concetti di abitare e di rigenerazione che valorizza la dimensione territoriale e metropolitana, consentendo di declinare un concetto di “periferia” non limitato alle grandi aree urbane, ma che, al contrario, comprende le aree più marginali e più fragili del sistema metropolitano.

La cerimonia per il conferimento del Premio si terrà nell’ambito della prossima edizione di Urbanpromo, in programma a Torino nel mese di ottobre.

“Questo premio testimonia il lavoro innovativo e di qualità che la Città metropolitana ha messo in campo negli ultimi anni. Un lavoro che vede una grande collaborazione con Unioni e Comuni, condividendo una strategia che tenga conto delle fragilità e delle potenzialità di ogni territorio – commenta Maurizio Fabbri, consigliere delegato alla Pianificazione territoriale – Un plauso doveroso va al personale dell’Area Pianificazione Territoriale, che in questi anni ha seguito i piani strategici dell’Ente e contribuito in maniera determinante alla loro realizzazione. Questo lavoro ha inoltre fatto crescere in tutto il territorio una visione metropolitana che guarda al futuro”.