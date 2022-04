L’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non è stato trovato in casa durante un controllo di routine eseguito qualche giorno fa dei Carabinieri della Stazione di Correggio, cosi come invece imposto dagli obblighi di legge. Contattato telefonicamente dagli stessi Carabinieri, l’uomo ha provato a giustificarsi dichiarando di trovarsi al Pronto Soccorso per urgenti questioni di salute.

Circostanza risultata non veritiera alla successiva verifica eseguita dai militari presso la struttura sanitaria, atteso che l’accesso al Pronto Soccorso era stato eseguito solo dopo la loro telefonata, nel tentativo di eludere la violazione. Per questo motivo, conclusi tutti gli accertamenti, ieri i Carabinieri di Correggio hanno formalizzato a carico dell’uomo una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, ipotizzando a suo carico il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. Una volta concluse le indagini anche da parte della Procura, sarà poi il Giudice a valutare le reali responsabilità dell’indagato.