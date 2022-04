I vaccinati

Al 28 aprile sono 2.199.665, in totale le vaccinazioni somministrate negli hub e nei punti vaccinali dell’Azienda Usl di Bologna.

1197 nuovi positivi

Tra i 1197 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 317 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, mentre per 880 sono in corso le indagini epidemiologiche.

Tutti i 1197 nuovi contagi sono sporadici. Nessun caso, infine, è stato importato da altre regioni, nè dall’estero.