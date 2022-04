Nell’ambito di ‘Arriva il Giro!’, programma di iniziative in vista dell’arrivo dell’11^ Tappa del Giro d’Italia 2022 prevista a Reggio Emilia il prossimo 18 maggio, domani sabato 30 aprile alle ore 10, allo Spazio Culturale Orologio (via Massenet 17/a) è prevista l’apertura di Giro giro tondo, mostra di teatri in miniatura, piccole installazioni e laboratori di Fernanda Pessolano. A cura di Associazione Ti Con Zero. Mostra visitabile fino all’8 giugno – accesso libero.

Fra i prossimi appuntamenti: il 4 maggio, ore 11, in via Vertoiba a Gavassa, apertura del tratto di un chilometro di pista ciclabile; il 5 maggio, ore 11.30, a SD Factory, in via Brigata Reggio 29, incontro–intervista con Sonny Colbrelli, campione italiano ed europeo di ciclismo. Riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Lo stesso Sonny Colbrelli sarà nel pomeriggio del 5 maggio, alle ore 17 in Sala del Tricolore, per un incontro, a cui sarà possibile accedere su prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo fondazione.sport@comune.re.it entro il 3 maggio.