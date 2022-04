Sabato 30 aprile è in programma l’inaugurazione dei nuovi campi da tennis di Maranello: si tratta del primo intervento realizzato nell’area in cui è in fase di costruzione il Parco dello Sport. Dei quattro campi realizzati dall’amministrazione comunale e in gestione alla Maranello Sport, due sono in superficie in resina acrilica di ultima generazione, coperti da una struttura fissa ad archi, gli altri due sono in erba sintetica, coperti da un pallone pressostatico removibile durante la bella stagione.

A supporto di atleti e di chi utilizza gli impianti anche le aree con spogliatoi. Il programma della giornata prevede dalle ore 9 alle 12 la possibilità di gioco (su prenotazione allo 0536 940228), dalle ore 15 il torneo degli allievi della scuola tennis, alle 17.30 il taglio del nastro: saranno presenti il sindaco di Maranello Luigi Zironi e la giunta comunale, il presidente della Maranello Sport Antonio Bedini e il presidente della Polisportiva Polivalente Maranello Marcello Covili. Presente anche don Marco Bonfatti, parroco di Maranello, per la benedizione degli impianti.