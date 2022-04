Sabato 30 aprile (ore 20.30) e domenica 1 maggio (ore 17), a Correggio in Zona Stadio (via Fazzano), sotto il suo tendone, Circo Zoé, porta in scena il pirotecnico Born to be Circus. Sono le ultime due recite, con il tutto esaurito, di questo mese di festeggiamenti correggesi del decennale della compagnia e di vera e propria Zoè-mania, e segnano anche la festosa conclusione della stagione 21-22 del Teatro Asioli.

Born to be Circus (adatto a tutte le età) è stato acclamato da migliaia e migliaia di spettatori in Europa e nel mondo. E’ un cabaret circense pop pieno d’energia in cui il palo, la ruota, la bici acrobatica, il filo, il cerchio aereo, le acrobazie main a main si fondono con la musica dal vivo in un entusiasmante omaggio alla tradizione circense e al suo modo di vivere, un Circo Nuovo che affonda le radici nella poesia degli antichi chapiteau.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti (posto unico numerato): Euro 18 – 8

Orari biglietteria: c/o Teatro Asioli da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi); c/o Tendone Zoé un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

