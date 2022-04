Si è concluso con una segnalazione in stato di libertà il furto messo a segno da una donna lo scorso ottobre in un supermercato di Correggio. I Carabinieri delle locale Stazione avevano avviato le indagini dopo che il titolare di un supermercato si era rivolto a loro denunciando il furto di cosmetici, per un valore complessivo di circa 200 euro, commesso da una donna che si era poi allontanata facendo perdere le sue tracce.

I militari di Correggio hanno potuto ricostruire i fatti attraverso l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato. La donna, infatti, era stata chiaramente ripresa mentre si appropriava della merce per poi allontanarsi senza saldare il conto. Conclusi gli accertamenti ed eseguiti i riconoscimenti fotografici, ieri, i Carabinieri hanno formalizzato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia ipotizzando a suo carico il reato di furto. Spetterà adesso alla magistratura concludere le indagini in modo da porre il Giudice nelle condizioni di valutare le reali responsabilità della persona identificata.