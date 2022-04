La Squadra Volante ha arrestato un cittadino straniero di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.30, nel corso dell’attività di controllo del territorio, transitando in via Ferrari, gli agenti hanno notato un uomo che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga come per eludere un eventuale controllo. Inseguito dagli operatori fino a via Begarelli, nei pressi dell’intersezione con via Poletti, l’uomo è stato definitivamente bloccato.

Durante la fuga ha cercato di disfarsi di due involucri in cellophane, prontamente recuperati dagli agenti, contenenti due dosi di cocaina. All’esito della perquisizione personale è stato rinvenuto all’interno di una tasca dei pantaloni un pezzo di sostanza resinosa di colore marrone che, da successiva prova narcotest, è risultato essere hashish per un peso complessivo di 40,63 grammi. In un’altra tasca custodiva 880 euro in banconote di vario taglio.

Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il 31enne è stato anche segnalato all’A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri.