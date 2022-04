Come dimostrare ai nostri ragazzi che possono credere e investire nel loro futuro anche in un periodo di incertezze come quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni?

Il Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche, con la collaborazione dell’Informagiovani “Il Posto Giusto”, il servizio dell’Unione che sostiene e valorizza i ragazzi più grandi e i giovani adulti, ha organizzato una serie di laboratori dedicati ai ragazzi del territorio che stanno cercando la loro strada nel mondo del volontariato, dell’artigianato e del design. Sono proprio loro che si sono messi a disposizione per mostrare che, se si tirano fuori dal cassetto, i sogni possono diventare realtà.

I laboratori saranno condotti dai ragazzi e dalle ragazze con il supporto degli operatori del Centro Famiglie e Il posto Giusto.

Il terzo appuntamento sarà il 29 aprile e i protagonisti saranno i volontari della Croce Rossa di Quattro Castella, in un incontro dal titolo “Mini soccorso, non mi spavento”, che si terrà alle 16 alla casa del volontariato di Montecavolo.

Seguirà, martedì 3 maggio, alle 16, al parco Fola di Albinea, spazio a “Stampa botanica su carta” con la graphic designer Elisa Nasi.

I laboratori si concluderanno martedì 10 maggio, alla casa del volontariato di Montecavolo, alle ore 16, con il fumettista Lorenzo di Salvio, in arte “Dissy” e il suo “La tutela dell’ambiente a fumetti”.

Tutti gli incontri sono gratuiti. L’iscrizione è obbligatoria scrivendo a info@famiglieincentro.it o con Wa al numero 3913284068.