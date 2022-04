Date le iniziative per il “Maggio Fioranese” è prevista la chiusura con divieto di sosta e rimozione forzata di tutta Piazza Martiri Partigiani Fioranesi dalle ore 14.00 del 29 aprile alle ore 14.00 del 30 aprile, e l’occupazione di parte della Piazza (negli stalli interni) per il montaggio di una struttura fino alle ore 24.00 del 30 giugno.

A seguire, per varie manifestazioni di quartiere, è disposta la chiusura con divieto di sosta di parte del parcheggio adiacente l’ingresso al campo di calcio di Ubersetto, in via Viazza I Tronco (angolo con via del Canaletto) dalle ore 14.00 del 29 aprile alle ore 24 del 31 ottobre.

Infine, a causa dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, è prevista la chiusura stradale con divieto di sosta e rimozione forzata in via Gramsci – da via V. Veneto a via Andrea Doria – con doppio senso di marcia per i residenti e i mezzi di soccorso (ingresso ed uscita da nord verso sud) dalle ore 7.00 del 2 maggio alle ore 24.00 del 6 maggio. Obbligo quindi di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Santuario verso via V. Veneto. Inoltre è previsto il restringimento stradale di via Gramsci – da via Andrea Doria a via Bassa – dal 7 al 31 maggio.