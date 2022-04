L’Archivio dell’Ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia partecipa anche quest’anno a “Quante storie nella Storia – Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”, che si terrà nella regione Emilia-Romagna dal 2 all’8 maggio. Riprendono così gli appuntamenti dal vivo, con tre percorsi dedicati alle storie di ricoverati. Ogni evento sarà replicato due volte, per offrire a più persone la possibilità di partecipare. E’ obbligatoria la prenotazione.

Sul canale Youtube della Biblioteca C. Livi sarà pubblicato inoltre un video dedicato ai disegni dei ricoverati.

Ecco il programma dei “Racconti d’archivio”:

Martedì 3 maggio ore 16 e Giovedì 5 maggio ore 17

Virginia e le altre

Il focus di questo incontro sarà l’isteria, una delle diagnosi simbolo della psichiatria dell’Ottocento, oggi praticamente scomparsa.

Martedì 3 maggio ore 17 e Sabato 7 maggio ore 10

Rei folli o folli rei?

Il focus di questo incontro saranno gli autori di reato, le loro perizie e vicende giudiziarie.

Giovedì 5 maggio ore 16 e Sabato 7 maggio ore 11

Bambini in manicomio

Il focus di questo incontro saranno i bambini, dai primi ricoveri in ospedale alla nascita della pedagogia speciale.

Domenica 8 maggio ore 10

Arte e Manicomio, l’archivio disegni e manufatti del San Lazzaro

Presentazione del video dedicato ai disegni dei ricoverati che sarà pubblicato sul canale youtube e sulla pagina Facebook della Biblioteca C. Livi. Il video è stato realizzato dai volontari del Servizio Civile 2021 – 2022. Al suo interno si racconta come dai disegni dei pazienti che inizialmente si trovano in maniera spontanea all’interno delle cartelle cliniche, si è arrivati all’istituzionalizzazione di un atelier all’interno dell’Ospedale Psichiatrico.

Ogni iniziativa è in presenza, in via Amendola, 2 a Reggio Emilia, ed è a numero chiuso (max 10 persone), con prenotazione obbligatoria. Durata di ogni incontro 45 minuti. Info e prenotazioni: biblioteca@ausl.re.it 0522-335280.