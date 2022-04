ROMA (ITALPRESS) – Francesco Renga torna live da luglio in tutta Italia con “Estate 2022”.

Queste la date al momento confermate: il 19 luglio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival, il 23 luglio in Piazza Dossetti a Noicattaro (Bari), il 24 luglio in Piazza Monte Tabor a Vico del Gargano (Foggia), il 28 luglio al Teatro sulla Laguna di Orbetello (Grosseto) in occasione del Festival Le Crociere, il 29 luglio alla Summer Festival Area Impianti Sportivi di Mirano (Venezia), il 16 agosto al Campo Sportivo di Savelli (Crotone), il 17 agosto all’Area Eventi Lungomare di Rocca Imperiale (Cosenza).

