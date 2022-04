Personale della Questura reggiana, nell’ambito dell’incessante attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente cittadino e, in particolare dell’area del centro, via Roma – Piazza Tricolare, nella giornata di ieri, 27 aprile, ha proceduto all’arresto di due presunti pusher.

In particolare gli investigatori della Questura, dopo un prolungato servizio di osservazione, hanno notato in Piazza Tricolore un fugace scambio tra un giovane ed un cittadino italiano, noto per precedenti legati allo spaccio di sostanza stupefacente ed attualmente sottoposto a misura cautelare non detentiva, in relazione a tale tipologia di reati. Una pattuglia dunque pedinava il giovane che si era allontanato in bicicletta in direzione via Emilia Ospizio, mentre un altro equipaggio provvedeva a bloccare l’italiano. L’immediata perquisizione consentiva di rinvenire 23 grammi lordi di cocaina che, evidentemente, gli era stata appena ceduta dal giovane.

Avuta conferma della cessione, il secondo equipaggio bloccava il giovane pusher, identificato in un cittadino albanese domiciliato in città, incensurato. La perquisizione del giovane e del suo domicilio consentiva di rinvenire e sequestrare ulteriori 16 grammi di stupefacente tipo cocaina e 1.625 euro contanti, ragionevolmente provento dell’attività di spaccio.

Sulla scorta di quanto emerso, entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto per traffico di sostanza stupefacente tipo cocaina ed associati presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.