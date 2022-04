Ieri a mezzogiorno, su segnalazione della Sala Operativa, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, si è portato in via Turri per una lite tra due soggetti. Sul posto gli Agenti accedevano all’interno di un appartamento dove venivano identificati il proprietario di casa e un inquilino. Alla richiesta delle ragioni del litigio, il proprietario di casa riferiva che queste erano connesse al mancato pagamento di alcuni canoni di affitto da parte dell’inquilino. La situazione veniva riportata alla calma.

Durante l’intervento, tuttavia, gli operatori si accorgevano di un forte odore di sostanza stupefacente, tipo marijuana, provenire in particolar modo da una delle stanze di cui si componeva l’appartamento. All’interno di questa stanza, nell’intercapedine di un tavolino in legno, veniva trovata probabile sostanza stupefacente del tipo cocaina confezionata in 14 palline termosaldate in cellophane e due involucri contenenti probabilmente marijuana.

Sotto ai cuscini del divano venivano trovate delle banconote per un valore complessivo di 405€, una confezione già iniziata di mannitolo e delle forbici.

Stanti i precedenti specifici dell’inquilino, il quantitativo e il tipo di sostanza, gli Agenti procedevano all’arresto del soggetto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.