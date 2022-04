Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giovanni in Persiceto, presso il circolo ARCI “Bocciofila Persicetana” ha tenuto un incontro nell’ambito di una campagna di prevenzione contro le truffe, nell’ambito di un progetto che si pone come obiettivo di creare altresì una collaborazione tra i cittadini e le istituzioni al fine di mettere in campo strategie condivise in materia.

Quello di ieri è stato il primo di una serie di incontri che nascono dalla necessità di offrire degli utili strumenti comportamentali ai cittadini con particolare riguardo a quelli più vulnerabili. È stata un’iniziativa molto partecipata, alla quale hanno presenziato circa 70 persone, in tale contesto il personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha avuto modo di confrontarsi con persone di una certa età che hanno vissuto un lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia, cogliendo l’occasione per fornire loro utili consigli in merito alle cautele da adottare per prevenire ogni tipo di truffa.

Nella stessa occasione i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze e chiarire eventuali dubbi, anche raccontando particolari episodi vissuti direttamente.

Presente all’incontro anche il dirigente del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, Vice Questore della Polizia di Stato, dott.ssa Gabriella Panarace e il Sindaco Lorenzo Pellegatti, che, rivolgendo un saluto ai presenti, si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa e della partecipazione attiva dei cittadini.