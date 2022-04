L’ASSOCIAZIONE AVANZI DI BALERA MODENESI presenta un format unico nel suo genere: uno show in cui l’autrice Francesca Mercury intreccia i suoi racconti alle esecuzioni musicali, creando stimolanti collegamenti con celebri brani della storia della musica appartenenti agli artisti del leggendario “Club 27” ovvero un gruppo di artisti tutti morti in circostanze misteriose o comunque poco chiare.

Del “Club 27” fanno parte il bluesman Robert Johnson, Brian Jones dei Rolling Stones, Kurt Cobain dei Nirvana, le icone di Woodstock Jimi Hendrix e Janis Joplin, Jim Morrison dei Doors e, in ultimo, Amy Winehouse. Questo per citare solo i più famosi.

Artisti le cui vite custodiscono enigmi, come Robert Johnson, di cui narra la leggenda che avesse fatto un patto col diavolo (naturalmente di notte e presso un crocevia) per acquisire uno smisurato talento chitarristico. O come Brian Jones, inspiegabilmente annegato nella piscina di casa propria alla vigilia della sua uscita dai Rolling Stones.

Il “fil rouge” che collegherà le varie esibizioni sul palco del Teatro De André sarà quello delle caratteristiche che queste star hanno in comune, a partire dalle circostanze misteriose in cui sono morte.

Oltre al racconto anche tanta musica con celebri brani appartenenti agli artisti del leggendario “Club 27”, i quali verranno eseguiti dal vivo da una band composta da alcuni tra i migliori professionisti emiliani.

Appuntamento quindi per Venerdì 29 Aprile presso il Teatro De André di Casalgrande (RE) dalle ore 21. Per prenotare: 0522 1880040 – 3342555352 – info@teatrodeandre.it