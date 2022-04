Da alcuni giorni sono stati rinvenuti due alveari di api nelle intercapedini del muro esterno al sesto piano del Policlinico, in corrispondenza dell’Ostetricia. L’Azienda si è subito attivata con le autorità competenti per un intervento di rimozione degli alveari che faccia collimare le esigenze sanitarie con quelle di una specie protetta.

“In attesa di risolvere definitivamente il problema – spiega in una nota l’Azienda Ospedaliero Universitaria – l’attività di due sale travaglio – collocate in prossimità degli alveari – è stata spostata in altra sede. L’attività non ha subito rallentamenti e non c’è alcun rischio per i pazienti.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini e tutto il personale per la collaborazione.