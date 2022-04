Con la proiezione di “Titane” opera seconda della 39enne regista e sceneggiatrice francese Julia Ducournau in programma venerdì 29 aprile alle 20.30 alla Sala Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (MO) prosegue la 16esima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA. Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina Ffp2, inizio alle 20.30. Il film – vietato ai minori di 18 anni – è presentato in versione sottotitolata per le persone sorde, con sottotitoli realizzati appositamente per il Festival dall’esperta Alessandra Nespoli.

Il film della Ducournau ha vinto l’anno scorso tra molte polemiche la Palma d’oro al 74esimo Festival del Cinema di Cannes – la seconda volta di una regista 28 anni dopo la vittoria di “Lezioni di piano” di Jane Campion – ed era stato scelto a rappresentare la Francia nella categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar 2022

Nel cast, oltre ai protagonisti Agathe Rousselle e Vincent Lindon, anche Garance Marillier, Laïs Salameh, Myriem Akheddiou e Bertrand Bonello.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione.