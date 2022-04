La Costituzione Italiana è il fondamento della nostra democrazia, la sintesi delle regole, dei diritti e dei doveri, della convivenza civile, politica e sociale del nostro paese. Concetti semplici, che nella mattinata odierna, hanno accompagnato il dono, da parte dell’Amministrazione comunale mirandolese, di una copia della Costituzione italiana ai ragazzi delle quarte classi degli istituti superiori di Mirandola. Un’iniziativa, volutamente in scia con le recenti celebrazioni del 25 aprile, pensata e messa a punto dall’Amministrazione, proprio per l’importante valore che quella data riveste per la nascita della democrazia italiana.

A riceverla gli studenti prossimi al compimento del 18esimo anno di età delle scuole superiori cittadine Pico, Luosi e Galilei, perché come è stato sottolineato, diventare maggiorenni per lo Stato Italiano, rappresenta il fondamentale passaggio a Cittadini protagonisti del proprio Paese a tutti gli effetti. Un momento caratterizzato da forte partecipazione da parte dei ragazzi che non hanno esitato a ringraziare l’Amministrazione per quanto ricevuto.

In un momento difficile come quello attuale, segnato da due anni di pandemia mondiale ed ora con una crisi bellico-militare alle porte dell’Europa, ha voluto evidenziare l’Amministrazione comunale, la Costituzione ha oggi più che mai un valore elevato. Soffermarsi a leggerla, consentirà di coglierne il senso, rispettare i principi in essa contenuti e di portare avanti i valori dei Padri costituenti. Soprattutto permetterà di avere la consapevolezza di quanto siano importanti e basilari i concetti di libertà, solidarietà e dignità umana, che fanno grande un paese.