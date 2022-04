Si riunirà domani, giovedì 28 aprile il Consiglio comunale di Formigine per la quarta seduta dell’anno. Molto nutrito l’ordine del giorno con otto delibere. Si parte con l’aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale che propone di istituzionalizzare e regolamentare in via definitiva la modalità telematica di partecipazione ai lavori di consiglio e commissioni.

In discussione anche l’approvazione della convenzione del sistema bibliotecario fra gli otto comuni dell’Unione. Argomento principale della seduta comunque saranno i conti pubblici, con l’approvazione del bilancio consuntivo del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio, insieme all’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), che si accompagneranno ad una variazione del bilancio di previsione 2022/24, resasi necessaria per recepire nuovi finanziamenti per progetti candidati con successo ai bandi PNRR. La discussione continuerà con l’esame del nuovo piano di protezione civile, con la convenzione per la gestione della casa vacanze “Baciccia” di Pinarella di Cervia e dello stabilimento balneare “UTE 44”. In conclusione dei lavori saranno discusse due mozioni proposte dai gruppi consigliari. Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.