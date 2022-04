Tre feriti in uno scontro frontale tra due autoveicoli, stanotte verso l’1:30 in via Carlo Teggi – SP28 a Reggio Emilia. Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo di una delle auto ed è stata estratta dai Vigili del fuoco, quindi affidata ai sanitari del 118 sul posto con automedica e tre ambulanze. A riportare le conseguenze peggiori due uomini, rispettivamente di 26 e 59 anni, trasportati in codice di massima gravità all’ospedale di Reggio Emilia. Ferita anche una ragazza di 24 anni, ricoverata in codice di media gravità. Rilievi affidati alla Polizia Locale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013