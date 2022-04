Ieri sera, poco prima delle 23.00, i Carabinieri della Stazione di Soliera e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto un 38enne per furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso all’interno di una ditta di Soliera operante nel settore del recupero materiali, dove si era appena impossessato di un quantitativo di oltre 400 kg di materiali ferrosi e di 30 lt. di gasolio sottratti ad un mezzo pesante parcheggiato all’interno del cortile dell’azienda. La persona è stata bloccata dai Carabinieri pochi istanti prima di salire sull’auto per far perdere le tracce. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina la persona è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.