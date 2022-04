Domani mercoledì 27 aprile, dalle 15 alle 19 in Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, il Comune di Bologna insieme alla Fondazione per l’Innovazione Urbana presenta: “Scuole di Quartiere. Un’alleanza per le nuove generazioni”.

Non solo un evento per raccontare il progetto attraverso le voci dei circa 5000 ragazze e ragazzi protagonisti che hanno contraddistinto i primi anni delle Scuole di Quartiere, ma anche un momento collettivo per ripartire dai bisogni degli adolescenti, dopo due anni di pandemia, mettere in dialogo Istituzioni culturali, educative e sociali in un’ottica di welfare culturale e di comunità, e condividere la nuova visione delle Scuole di Quartiere: la prima sperimentazione di Scuole Aperte, finanziata grazie ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19.

Di seguito il programma completo:

ore 15

Interventi istituzionali

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, in video collegamento

Daniele Ara, assessore alla Scuola

Video intervento

Stefano Laffi, economista e ricercatore sociale, in dialogo con Veronica Ceruti, direttrice di Fondazione per l’Innovazione Urbana

Presentazione dei progetti MIA – Musei Inclusivi Aperti, Freewear Academy: Design, Moda e Culture Urbane, Politico Poetico, Scatti – Sviluppo Comuni ATTIvi. Modera: Silvia Santachiara, Fondazione per l’Innovazione Urbana

ore 16.15

Attività laboratoriale

Modera: Simona Beolchi, Fondazione per l’Innovazione Urbana

Restituzione in plenaria. Ne discutono:

Daniele Ara, assessore alla Scuola, con delega ad adolescenti e progetto Scuole di Quartiere

Elena Di Gioia, delegata del Sindaco alla Cultura

Erika Capasso, delegata del Sindaco ai Quartieri

Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare

Roberta Li Calzi, assessora allo Sport

Mattia Santori, consigliere delegato

Modera: Veronica Ceruti, direttrice di Fondazione per l’Innovazione Urbana

